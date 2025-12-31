Аэропорт Ижевска приостановили приём и выпуск самолётов

В Росавиации добавили, что временные ограничения необходимы для того, чтобы обеспечить безопасность полётов. Вылеты и прилёты воздушных судов теперь возможны только после согласования с уполномоченными структурами. Эта мера — временная, но точный срок её действия в официальном сообщении не назван.
Этим же вечером временные ограничения на использование воздушного пространства ввели в аэропорту Нижнего Новгорода. Там вылеты для гражданских самолётов ограничили после 22:00. Такие же меры действуют на территории Калуги.
