Умерла последняя королева Парижа

Иконой моды восхищались поколения европейских модельеров.
Графиня Жаклин де Риб, легендарный кутюрье и символ французской элегантности, умерла в возрасте 96 лет во вторник в Швейцарии. Об этом сообщают французские СМИ.
«Графиня Жаклин де Риб, известная как “последняя королева Парижа”, скончалась в возрасте 96 лет. Помощница графини Стефани Мули сообщила агентству, что она умерла во вторник в Швейцарии», — сообщает Франс Пресс.
По данным агентства, мировая пресса еще в 1956 году внесла Жаклин де Риб в список самых элегантно одетых женщин планеты. Тогда же ее начали регулярно снимать ведущие фотографы модной индустрии. Ее стиль называли образцовым для парижского высшего света, а образы графини многократно появлялись на обложках глянцевых журналов и в репортажах с балов, премьер и приемов.
До создания собственного бренда де Риб успела поработать в журналистике и дизайне. Затем она объявила об открытии собственного модного дома. Поддержку ей оказал кутюрье Ив Сен-Лоран, клиенткой и музой которого она была в те годы. Первая коллекция графини была показана в Париже и с энтузиазмом принята международной прессой, а ключевым рынком для дома стали Соединенные Штаты.
Собственный модный дом Жаклин де Риб возглавляла до 1995 года. После этого ей пришлось закрыть бизнес по состоянию здоровья. Франс Пресс отмечает, что, несмотря на уход с подиума, влияние ее эстетики сохранялось в работах целого поколения дизайнеров, а архивы ее моделей стали частью музейных и частных собраний.
В конце 2019 года в Париже прошла крупная распродажа произведений искусства из личной коллекции графини (за исключением платьев) на аукционе Sotheby’s. По информации организаторов торгов, итоговая выручка составила 22,8 миллиона евро. В каталог вошли живопись, предметы декоративного искусства и антиквариат, которые де Риб собирала несколько десятилетий.