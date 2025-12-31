Умерла последняя королева Парижа

До создания собственного бренда де Риб успела поработать в журналистике и дизайне. Затем она объявила об открытии собственного модного дома. Поддержку ей оказал кутюрье Ив Сен-Лоран, клиенткой и музой которого она была в те годы. Первая коллекция графини была показана в Париже и с энтузиазмом принята международной прессой, а ключевым рынком для дома стали Соединенные Штаты.