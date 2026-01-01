Ричмонд
В аэропорту Домодедово ввели ограничения

Аэропорт Домодедово временно принимает и отправляет рейсы в особом режиме — по согласованию с профильными органами. Об этом сообщили в Росавиации, пояснив, что решение связано с введёнными ограничениями на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

Источник: Life.ru

В ведомстве предупредили, что из-за этих мер возможны изменения в расписании части рейсов. Как подчеркнули в Росавиации, ограничения введены для обеспечения безопасности полётов.

Вечером временные ограничения на использование воздушного пространства ввели ещё в нескольких аэропортах. В Нижнем Новгороде вылеты гражданской авиации ограничили после 22:00. Аналогичные меры действуют и на территории Калуги. Кроме того, аэропорт Ижевска приостановил приём и выпуск самолётов — рейсы временно выполняются с ограничениями, что может повлиять на расписание.

