В аэропорту Домодедово ввели ограничения

Вечером временные ограничения на использование воздушного пространства ввели ещё в нескольких аэропортах. В Нижнем Новгороде вылеты гражданской авиации ограничили после 22:00. Аналогичные меры действуют и на территории Калуги. Кроме того, аэропорт Ижевска приостановил приём и выпуск самолётов — рейсы временно выполняются с ограничениями, что может повлиять на расписание.