Опасность атаки БПЛА объявили в Оренбургской области

«На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — написал он.
Ранее аналогичное предупреждение распространили в Тульской области. Там жителей призвали сохранять спокойствие и напомнили единый номер экстренных служб — 112. Кроме этого в ряде регионов ввели временные ограничения на работу аэропортов.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше