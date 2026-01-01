Ричмонд
Опасность атаки БПЛА объявили в Оренбургской области

В Оренбургской области объявили предупреждение об угрозе атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев в своём Telegram-канале вечером 31 декабря.

«На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — написал он.

Ранее аналогичное предупреждение распространили в Тульской области. Там жителей призвали сохранять спокойствие и напомнили единый номер экстренных служб — 112. Кроме этого в ряде регионов ввели временные ограничения на работу аэропортов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

