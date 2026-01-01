Силы ПВО поразили беспилотник, летевший на Москву

В канун Нового года силы ПВО перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотника самолётного типа над регионами России. Атаки фиксировались в период с 08:00 до 23:00 мск. Основной объём целей пришёлся на Брянскую область — там сбили 40 БПЛА. Ещё пять беспилотников уничтожили над Воронежской областью, по два — над Белгородской и Орловской. По одному дрону сбили над Волгоградской, Ростовской, Тульской и Ярославской областями.