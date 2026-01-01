Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО поразили беспилотник, летевший на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО Минобороны РФ уничтожили один беспилотник, который летел в сторону столицы. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

Собянин добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В канун Нового года силы ПВО перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотника самолётного типа над регионами России. Атаки фиксировались в период с 08:00 до 23:00 мск. Основной объём целей пришёлся на Брянскую область — там сбили 40 БПЛА. Ещё пять беспилотников уничтожили над Воронежской областью, по два — над Белгородской и Орловской. По одному дрону сбили над Волгоградской, Ростовской, Тульской и Ярославской областями.

Больше новостей о специальной военной операции — в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше