ПВО уничтожила ещё один БПЛА, летевший на Москву

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Таким образом, это уже второй БПЛА, сбитый на подлёте к Москве за последнее время.
Также на фоне инцидентов вокруг столицы Минобороны России ранее отчиталось о работе ПВО в регионах: по данным ведомства, 31 декабря с 08:00 до 23:00 мск были перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотника самолётного типа над рядом субъектов РФ.
