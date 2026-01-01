Ричмонд
ПВО уничтожила ещё один БПЛА, летевший на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотника, который летел в сторону столицы. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Таким образом, это уже второй БПЛА, сбитый на подлёте к Москве за последнее время.

Также на фоне инцидентов вокруг столицы Минобороны России ранее отчиталось о работе ПВО в регионах: по данным ведомства, 31 декабря с 08:00 до 23:00 мск были перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотника самолётного типа над рядом субъектов РФ.

Больше новостей о специальной военной операции — в разделе «СВО» на Life.ru.

