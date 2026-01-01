Собянин: Уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву

Отражена атака еще одного БПЛА, летевшего на Москву. Об этом в четверг ночью, 1 января, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
— Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал мэр.
Информации о пострадавших не поступало.
Последняя атака беспилотников на Москву была совершена за несколько минут до наступления нового года.
В период с 27 по 28 декабря 2025 года отечественные силы ПВО уничтожили 370 дронов и управляемую авиационную бомбу ВСУ.
