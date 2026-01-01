Ричмонд
В аэропорту Краснодара ввели ограничения на приём и выпуск самолётов

В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщили в телеграм-канале Росавиации.

В ведомстве подчеркнули, что меры носят временный характер и введены для обеспечения безопасности полётов. Возможны корректировки расписания рейсов.

Вечером временные ограничения на использование воздушного пространства ввели сразу в нескольких аэропортах. В Нижнем Новгороде после 22:00 ограничили вылеты гражданской авиации. Аналогичный режим, как сообщается, действует и на территории Калуги. Также аэропорт Ижевска приостановил приём и выпуск самолётов — это может повлиять на расписание рейсов. Ограничения ввели и в Домодедово: аэропорт работал в режиме согласования вылетов и прилётов с профильными органами.

