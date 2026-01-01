В аэропорту Краснодара ввели ограничения на приём и выпуск самолётов

Вечером временные ограничения на использование воздушного пространства ввели сразу в нескольких аэропортах. В Нижнем Новгороде после 22:00 ограничили вылеты гражданской авиации. Аналогичный режим, как сообщается, действует и на территории Калуги. Также аэропорт Ижевска приостановил приём и выпуск самолётов — это может повлиять на расписание рейсов. Ограничения ввели и в Домодедово: аэропорт работал в режиме согласования вылетов и прилётов с профильными органами.