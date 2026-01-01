Ричмонд
+5°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США попытались оправдать попытку атаки ВСУ на резиденцию Путина

Американские спецслужбы якобы не подтверждают информацию о попытке атаки украинских беспилотников на резиденцию президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Американская разведка якобы не видит подтверждений атаки на Путина.

Американские спецслужбы якобы не подтверждают информацию о попытке атаки украинских беспилотников на резиденцию президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

«Этот вывод подтверждается оценкой ЦРУ, которое установило, что попыток нападения на Путина не было», — пишет издание со ссылкой на источник в американской администрации, якобы знакомый с разведданными. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что киевский режим предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с использованием 91 БПЛА, все из которых были уничтожены средствами ПВО.

Начальник зенитно-ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков заявил, что удар носил преднамеренный характер и был детально подготовлен. Минобороны РФ опубликовало видео, на которых запечатлено уничтожение украинских дронов. Президент США Дональд Трамп, реагируя на сообщения об атаке, заявил, что поражен и возмущен произошедшим, охарактеризовав подобные действия как «сумасшедшие».

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше