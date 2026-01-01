Американская разведка якобы не видит подтверждений атаки на Путина.
Американские спецслужбы якобы не подтверждают информацию о попытке атаки украинских беспилотников на резиденцию президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.
«Этот вывод подтверждается оценкой ЦРУ, которое установило, что попыток нападения на Путина не было», — пишет издание со ссылкой на источник в американской администрации, якобы знакомый с разведданными. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что киевский режим предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с использованием 91 БПЛА, все из которых были уничтожены средствами ПВО.
Начальник зенитно-ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков заявил, что удар носил преднамеренный характер и был детально подготовлен. Минобороны РФ опубликовало видео, на которых запечатлено уничтожение украинских дронов. Президент США Дональд Трамп, реагируя на сообщения об атаке, заявил, что поражен и возмущен произошедшим, охарактеризовав подобные действия как «сумасшедшие».