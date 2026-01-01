Ричмонд
+3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На подлёте к Москве уничтожили третий за новогоднюю ночь дрон ВСУ

Уже третий за новогоднюю ночь украинский беспилотник уничтожили на подлёте к Москве российские средства противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«Уничтожен один БПЛА, летевший на Москву», — написал он.

Мэр Москвы уточнил, что специалисты экстренных служб столицы уже работают на месте падения обломков. О конкретных последствиях на земле информации пока не поступало.

Отметим, что первый за ночь летевший на Москву БПЛА сбили перед полуночью — 31 декабря после 23:50 ночи. Ещё один дрон уничтожили менее чем через полчаса после боя Курантов — около 0:30 ночи 1 января. Информация о последнем случая появилась после 2:20 ночи. Сейчас в ряде регионов России закрыты аэропорты.

Главные происшествия, политика и культура столицы — всё это в разделе «Москва» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше