На подлёте к Москве уничтожили третий за новогоднюю ночь дрон ВСУ

Отметим, что первый за ночь летевший на Москву БПЛА сбили перед полуночью — 31 декабря после 23:50 ночи. Ещё один дрон уничтожили менее чем через полчаса после боя Курантов — около 0:30 ночи 1 января. Информация о последнем случая появилась после 2:20 ночи. Сейчас в ряде регионов России закрыты аэропорты.