На подлёте к Москве уничтожили третий за новогоднюю ночь дрон ВСУ

«Уничтожен один БПЛА, летевший на Москву», — написал он.
Мэр Москвы уточнил, что специалисты экстренных служб столицы уже работают на месте падения обломков. О конкретных последствиях на земле информации пока не поступало.
Отметим, что первый за ночь летевший на Москву БПЛА сбили перед полуночью — 31 декабря после 23:50 ночи. Ещё один дрон уничтожили менее чем через полчаса после боя Курантов — около 0:30 ночи 1 января. Информация о последнем случая появилась после 2:20 ночи. Сейчас в ряде регионов России закрыты аэропорты.
Главные происшествия, политика и культура столицы — всё это в разделе «Москва» на Life.ru.