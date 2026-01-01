Сергей Собянин сообщил о еще одном сбитом БПЛА, направлявшемся к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о еще одном сбитом украинском беспилотнике. Дрон ВСУ направлялся к российской столице, однако был успешно ликвидирован российскими силами ПВО. Информацию о сбитом беспилотнике Собянин опубликовал в своем канале в мессенджере MAX.
«Уничтожен один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.
Сбитый беспилотный летательный аппарат стал уже третьим дроном ВСУ, уничтоженным на подлете к Москве в новогоднюю ночь.
Вскоре после этого Собянин опубликовал сообщение о четверотм сбитом на подлете к столице беспилотнике.
Ранее KP.RU сообщал о двух сбитых над столицей дронах — их уничтожили в 23.55 и в 00.27 по московскому времени. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.