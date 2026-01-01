Ричмонд
Силами ПВО уничтожен шестой БПЛА, летевший на Москву

Очередные беспилотники Вооружённых сил Украины сбили на подлёте к Москве средства противовоздушной обороны России. В итоге количество атаковавших столицу дронов за новогоднюю ночь достигло 6. О ликвидации беспилотнков сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Ещё один вражеский беспилотник, летевший на Москву, сбит силами ПВО Минобороны», — сообщил мэр столицы.

Последние БПЛА сбили после 2:50 ночь 1 января с разницей менее пяти минут. Как уточнили власти столицы, на месте падения обломков сейчас рпаботают сотрудники московских экстренных служб.

Спустя 10 минут Собянин сообщил о ещё одном уничтоженном беспилотнике.

До этого еще три дрона уничтожили на подлёте к столице России незадолго до полуночи и в первые полчаса нового года. О возможных последствиях на земле официальной информации пока не было.

Главные происшествия, политика и культура столицы — всё это в разделе «Москва» на Life.ru.

