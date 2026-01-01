Ричмонд
Собянин сообщил об устранении еще одного БПЛА на подлете к Москве

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), который направлялся в сторону Москвы. Об этом в четверг, 1 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Силами ПВО Минобороны уничтожен один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города в своем канале в мессенджере MAX.

Чуть раньше мэр сообщил об уничтожении еще трех вражеских беспилотников, летевших на Москву.

Ночью 31 декабря 2025 года силы ПВО ликвидировали 86 украинских беспилотников над российскими регионами. По информации Министерства обороны РФ, 56 дронов уничтожили над Черным морем, девять — над Брянской областью.

Также по восемь БПЛА сбили над Липецкой областью и Крымом и пять — над Краснодарским краем.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше