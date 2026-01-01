Ричмонд
СВО
В Луцке, Сумах, Одессе и Ковеле на Украине прогремели взрывы

На Украине объявлена тревога с воздуха, по информации украинских журналистов, ряде городов на фоне включённых сирен произошли взрывы.

Источник: Аргументы и факты

В ряде украинских городов произошли взрывы, в частности, по данным телеканала «Общественное», один взрыв произошёл в Луцке, находящемся в Волынской области.

«В Луцке снова слышен взрыв», — говорится в сообщении.

Кроме того, по информации украинских журналистов, взрывы произошли в Одессе, Сумах, Ковеле (Волынская область), а также в городе Запорожье, который находится под контролем Вооружённых сил Украины.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Волынской, Сумской и Одесской областях объявлена воздушная тревога.

Кроме того, в ночь на 1 января сирены были включены в Николаевской, Ровненской и Житомирской, Черниговской областях Украины и в Киеве. Поздним вечером в среду в украинской столице прогремели взрывы.

Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.

Ранее сообщалось, что в Одессе ликвидирован тайный груз Североатлантического альянса. Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что военнослужащие РФ ударили по предположительному месту запуска дронов на резиденцию президента Российской Федерации Владимира Путина в Новгородской области. По его словам, Также стало известно, что удары пришлись в том числе по морскому порту и портовым сооружениям.

