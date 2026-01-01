Собянин: Средствами ПВО пресечена атака еще двух БПЛА на столицу

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еща два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые направлялись в сторону Москвы. Об этом в четверг, 1 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Отражена атака еще двух БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города в своем канале в мессенджере MAX.
Чуть раньше мэр сообщил об уничтожении еще четырех вражеских БПЛА, атаковавших Москву.
Ночью 31 декабря 2025 года силы ПВО ликвидировали 86 украинских беспилотников над российскими регионами.