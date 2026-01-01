Собянин сообщил о ликвидации еще одного БПЛА, летевшего на Москву

Российские средства ПВО сбили еще беспилотник ВСУ, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом в четверг, 1 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Силами ПВО Минобороны уничтожен один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города в своем канале в мессенджере MAX.
Ночью 31 декабря 2025 года силы ПВО ликвидировали 86 украинских беспилотников над российскими регионами.
В период с 27 по 28 декабря 2025 года российские ПВО уничтожили 370 дронов и управляемую авиационную бомбу ВСУ.
По информации Министерства обороны России, российские войска также нанесли удары по объектам энергетики, которые использовались в интересах украинского военно-промышленного комплекса.