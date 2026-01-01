Ричмонд
В Калужской области на предприятии из-за атаки БПЛА произошло возгорание

В результате БПЛА-атаки украинских войск в городе Людиново Калужской области произошло возгорание на промышленном предприятии.

Источник: РИА "Новости"

Об этом уведомил глава Людиновского МО Геннадий Ананьев.

«Пострадавших нет», — отметил он.

На месте работают специалисты для устранения последствий атаки.

Два частных дома получили повреждения в новогоднюю ночь в станице Северской в Краснодарском крае в результате БПЛА-атаки ВСУ.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
