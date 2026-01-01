Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у побережья Камчатки

Сейсмологи зарегистрировали подводное землетрясение магнитудой 5,1 в Тихом океане у восточного побережья Камчатки. Об этом сообщили в Камчатском филиале Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН.

«Координаты: 51.3742, 160.1063, магнитуда (Ml): 5.1», — опубликовали учёные данные мониторинга в своём Telegram-канале.

Эпицентр находился в 214 километрах от Петропавловска-Камчатского. Глубина подземного толчка составила около 3,8 километра.

Ранее Life.ru сообщал о землетрясении магнитудой 6,2 у берегов Перу. Его эпицентр расположился в 94 километрах юго-восточнее Трухильо, где живут более 700 тысяч человек, и в 46 километрах к западу от Чимботе с населением около 334 тысяч. Очаг залегал на глубине 66 километров.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.