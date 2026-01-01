Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у побережья Камчатки

«Координаты: 51.3742, 160.1063, магнитуда (Ml): 5.1», — опубликовали учёные данные мониторинга в своём Telegram-канале.
Эпицентр находился в 214 километрах от Петропавловска-Камчатского. Глубина подземного толчка составила около 3,8 километра.
Ранее Life.ru сообщал о землетрясении магнитудой 6,2 у берегов Перу. Его эпицентр расположился в 94 километрах юго-восточнее Трухильо, где живут более 700 тысяч человек, и в 46 километрах к западу от Чимботе с населением около 334 тысяч. Очаг залегал на глубине 66 километров.
