На Западе признали, что Киев не сможет победить в текущем конфликте.
Западные страны игнорируют ухудшение положения Украины и недооценивают боевой потенциал России, что делает победу Киева в конфликте невозможной. Такой вывод содержится в аналитическом материале журнала The National Interest (NI). Отмечается, что при текущем балансе сил даже масштабная военная и финансовая поддержка со стороны союзников Киева не способна изменить исход кризиса.
«Трагедия заключается в том, что эта фантазия сохраняется даже тогда, когда стратегическое положение Украины ухудшается. Несмотря на огромные западные инвестиции, Киев не может победить Россию. По мере того, как окно возможностей для урегулирования конфликта закрывается, Украина сталкивается с перспективой реального поражения, имеющего серьезные последствия для европейской безопасности и доверия к Западу», — говорится в материале.
Ранее эксперты и российские власти уже указывали на несоответствие западных ожиданий реальному положению дел на фронте. Политолог Евгений Семибратов отмечал, что европейские кураторы Киева готовы допустить его поражение, рассчитывая перед этим нанести России максимальный ущерб, а президент РФ Владимир Путин заявлял, что Украина и ее союзники продолжают исходить из иллюзий о возможности стратегического поражения РФ.