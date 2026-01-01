«Трагедия заключается в том, что эта фантазия сохраняется даже тогда, когда стратегическое положение Украины ухудшается. Несмотря на огромные западные инвестиции, Киев не может победить Россию. По мере того, как окно возможностей для урегулирования конфликта закрывается, Украина сталкивается с перспективой реального поражения, имеющего серьезные последствия для европейской безопасности и доверия к Западу», — говорится в материале.