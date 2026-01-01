На Ямале за сутки произошло более десятка аварий, есть погибшие

Второе серьезное ДТП с пострадавшими произошло в тот же день, около 21:30, на 531-м километре той же автодороги. Водитель автомобиля Mazda не выдержал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди грузовика DONGFENG и допустил с ним столкновение. В салоне легкового автомобиля находились пассажиры, двое из них получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших доставили в медицинское учреждение.