На Ямале за сутки произошло более десятка аварий, есть погибшие

На трассах ЯНАО за сутки произошло 13 аварий.
За сутки на дорогах Ямала зарегистрировано 13 ДТП, в которых два человека погибли и двое получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции ЯНАО. Аварии с наиболее тяжелыми последствиями произошли 31 декабря на автодороге «Сургут — Салехард».
«Около 00 час. 20 мин. 31 декабря, на 350 км а/д “Сургут — Салехард”, водитель управляя “Volkswagen”, при совершении маневра обгон, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем “МАЗ”. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля “Volkswagen”, погибли», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Второе серьезное ДТП с пострадавшими произошло в тот же день, около 21:30, на 531-м километре той же автодороги. Водитель автомобиля Mazda не выдержал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди грузовика DONGFENG и допустил с ним столкновение. В салоне легкового автомобиля находились пассажиры, двое из них получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших доставили в медицинское учреждение.