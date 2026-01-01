Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп дал себе главное обещание в этом году

Президент США Дональд Трамп заявил, что в 2026 году намерен добиваться установления мира на Земле. Об этом он сообщил накануне праздника перед началом приема в своем поместье Мар-а-Лаго в районе Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).

Трамп дал себе обещание перед наступлением Нового года.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в 2026 году намерен добиваться установления мира на Земле. Об этом он сообщил накануне праздника перед началом приема в своем поместье Мар-а-Лаго в районе Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).

«Да, есть. Мир на земле», — заявил Трамп, отвечая на вопрос о том, дал ли он себе какие-либо обещания в преддверии Нового года.

При этом Трамп не стал отвечать на уточняющие вопросы о возможной готовности США направить военные контингенты на Украину, а также о предполагаемой роли ЦРУ в нанесении удара по Венесуэле. На эти вопросы он ограничился улыбкой и благодарностью в адрес представителей СМИ.

Ранее Трамп заявил, что Киев теряет позиции, а преимущество находится на стороне России. Он также призывал президента Украины Владимира Зеленского «взять себя в руки» и провести выборы. В ходе интервью американский лидер указал на необходимость для Киева внимательнее изучить мирные инициативы, критиковал Европу за недостаточную, по его мнению, вовлеченность в урегулирование и подтверждал жесткий курс США в отношении Венесуэлы и Латинской Америки.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше