Трамп дал себе главное обещание в этом году

Трамп дал себе обещание перед наступлением Нового года.
Президент США Дональд Трамп заявил, что в 2026 году намерен добиваться установления мира на Земле. Об этом он сообщил накануне праздника перед началом приема в своем поместье Мар-а-Лаго в районе Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).
«Да, есть. Мир на земле», — заявил Трамп, отвечая на вопрос о том, дал ли он себе какие-либо обещания в преддверии Нового года.
Ранее Трамп заявил, что Киев теряет позиции, а преимущество находится на стороне России. Он также призывал президента Украины Владимира Зеленского «взять себя в руки» и провести выборы. В ходе интервью американский лидер указал на необходимость для Киева внимательнее изучить мирные инициативы, критиковал Европу за недостаточную, по его мнению, вовлеченность в урегулирование и подтверждал жесткий курс США в отношении Венесуэлы и Латинской Америки.