Трамп дал себе главное обещание в этом году

Ранее Трамп заявил, что Киев теряет позиции, а преимущество находится на стороне России. Он также призывал президента Украины Владимира Зеленского «взять себя в руки» и провести выборы. В ходе интервью американский лидер указал на необходимость для Киева внимательнее изучить мирные инициативы, критиковал Европу за недостаточную, по его мнению, вовлеченность в урегулирование и подтверждал жесткий курс США в отношении Венесуэлы и Латинской Америки.