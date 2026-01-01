Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На пожаре в Хабаровске погиб 78-летний мужчина

Пламя успели потушить до приезда МЧС. Основная версия — короткое замыкание.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске расследуются обстоятельства гибели пенсионера при пожаре. ЧП произошло в одном из жилых домов в квартале Мира. Внутри помещения спасатели обнаружили 78-летнего мужчину без признаков жизни. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

По прибытии пожарных установлено, что в квартире успели обгореть кухонный гарнитур и потолок на площади 10 квадратных метров. Огонь был ликвидирован до приезда профессиональных расчётов, вероятно, соседями или случайными очевидцами.

В настоящее время дознаватели МЧС России и следственные органы проводят проверку. Рассматриваются разные причины трагедии, но одна из основных версий короткое замыкание электропроводки. Окончательные выводы будут сделаны после экспертиз.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962−223−38−83.