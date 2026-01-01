На пожаре в Хабаровске погиб 78-летний мужчина

В Хабаровске расследуются обстоятельства гибели пенсионера при пожаре. ЧП произошло в одном из жилых домов в квартале Мира. Внутри помещения спасатели обнаружили 78-летнего мужчину без признаков жизни. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".