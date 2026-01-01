На пожаре в Хабаровске погиб 78-летний мужчина

В Хабаровске расследуются обстоятельства гибели пенсионера при пожаре. ЧП произошло в одном из жилых домов в квартале Мира. Внутри помещения спасатели обнаружили 78-летнего мужчину без признаков жизни. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По прибытии пожарных установлено, что в квартире успели обгореть кухонный гарнитур и потолок на площади 10 квадратных метров. Огонь был ликвидирован до приезда профессиональных расчётов, вероятно, соседями или случайными очевидцами.
В настоящее время дознаватели МЧС России и следственные органы проводят проверку. Рассматриваются разные причины трагедии, но одна из основных версий короткое замыкание электропроводки. Окончательные выводы будут сделаны после экспертиз.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962−223−38−83.