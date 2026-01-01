Над Тульской областью в новогоднюю ночь сбили 23 украинских БПЛА

«Подразделения ПВО Минобороны России в период с 23:00 по 04:00 уничтожили ещё 23 украинских беспилотника. В ходе отражения воздушной атаки повреждены фасад и забор частного домовладения в Большой Туле», — написал Миляев.
На месте падения обломков работают оперативные службы. Жителей просят не трогать фрагменты дронов и не подходить к ним. При обнаружении обломков нужно звонить на единый номер экстренных служб — 112.
Этой же ночью ПВО сбили ещё девять БПЛА, направленных на Москву. Последний из них ликвидировали на подлёте к столице — об этом сообщил мэр Сергей Собянин в 03:50 1 января.
