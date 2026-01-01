Ричмонд
Над Тульской областью в новогоднюю ночь сбили 23 украинских БПЛА

В новогоднюю ночь российские силы ПВО уничтожили 23 украинских беспилотника над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своём Telegram-канале. Атаку отражали пять часов — с 23:00 до 04:00. В ходе налёта один дрон упал на частный дом.

«Подразделения ПВО Минобороны России в период с 23:00 по 04:00 уничтожили ещё 23 украинских беспилотника. В ходе отражения воздушной атаки повреждены фасад и забор частного домовладения в Большой Туле», — написал Миляев.

На месте падения обломков работают оперативные службы. Жителей просят не трогать фрагменты дронов и не подходить к ним. При обнаружении обломков нужно звонить на единый номер экстренных служб — 112.

Этой же ночью ПВО сбили ещё девять БПЛА, направленных на Москву. Последний из них ликвидировали на подлёте к столице — об этом сообщил мэр Сергей Собянин в 03:50 1 января.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

