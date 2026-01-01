Ким Чен Ын обратился к военным, которые служат в России

Ранее, 12 декабря, Ким Чен Ын отметил, что участие подразделений КНА, в том числе в работах по разминированию Курской области РФ, укрепляет международный статус КНДР. В Москве 29 декабря выразили благодарность северокорейским саперам. Летом 2024 года Россия и КНДР подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, предусматривающее взаимную помощь в случае вооруженного нападения на одну из сторон.