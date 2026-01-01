Ричмонд
Ким Чен Ын обратился к военным, которые служат в России

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил с Новым годом военных.

«За вами Пхеньян и Москва. Благодаря вашему самопожертвованию и самоотверженности крепнут боевое братство, дружба и нерушимые союзнические отношения КНДР и России», — заявил Ким Чен Ын. Он призвал бойцов сохранять храбрость и высокий боевой дух, а также помнить о личной безопасности. Его слова Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын отметил, что, несмотря на удаленность от родины, военнослужащие остаются близки «к сердцу партии и народа», и выразил надежду на скорую встречу с ними. Поздравление было передано от имени партии, государства, народа и семей военных.

Ранее, 12 декабря, Ким Чен Ын отметил, что участие подразделений КНА, в том числе в работах по разминированию Курской области РФ, укрепляет международный статус КНДР. В Москве 29 декабря выразили благодарность северокорейским саперам. Летом 2024 года Россия и КНДР подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, предусматривающее взаимную помощь в случае вооруженного нападения на одну из сторон.

