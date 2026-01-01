Красноярские спасатели выехали в Саянский район искать заблудившегося мужчину

Красноярские спасатели выехали искать заблудившегося мужчину. История, надо сказать, становится интересной, если добавить, что случилось это буквально в первые же часы наступившего 2026 года, в Саянском районе.
Известно, что мужчина отправился в лес и заблудился. Но вот вопрос: что его заставило туда пойти? Почему он выбрал такое место для прогулок? Когда спасатели Красноярского ПСО его найдут, он наверняка объяснит это.
Другой вызов для спасателей завершился благополучно — перед боем курантов в Шарыповском муниципальном округе 35-летний водитель не смог выбраться из снежного затора. Позвонил по телефону 112. Мужчине повезло: ему помогли, доставили в город, где он встретил Новый год.