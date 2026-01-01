Победа или разгромное поражение: эксперты рассказали, каким станет для Украины 2026 год

Авторы доклада отмечают, что в условиях предвыборной кампании демократическая партия Штатов будет настроена критически как по отношению к России, так и к дипломатическим шагам Трампа. По оценке экспертов, в случае достижения договоренностей и остановки боевых действий Вашингтон готов будет занять активную позицию в обеспечении гарантий мира, по меньшей мере до завершения президентского срока американского лидера. Для нынешнего главы Белого дома подобное урегулирование станет «образцовым решением неразрешимых задач» и послужит подтверждением претензий США на глобальное лидерство.