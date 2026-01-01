Ричмонд
Победа или разгромное поражение: эксперты рассказали, каким станет для Украины 2026 год

2026 год может оказаться ключевым для урегулирования конфликта на Украине, поскольку логика избирательного цикла подталкивает президента США Дональда Трампа к необходимости продемонстрировать конкретные результаты своих посреднических инициатив. Об этом говорится в докладе ИМЭМО РАН.

Действия Трампа могут привести к завершению конфликта на Украине, говорится в докладе.

«2026 год может стать решающим в урегулировании украинского конфликта. Логика электорального процесса требует от Дональда Трампа представить какие-то серьезные достижения своих посреднических усилий», — отмечается в документе. Информацию передает РИА Новости.

Авторы доклада отмечают, что в условиях предвыборной кампании демократическая партия Штатов будет настроена критически как по отношению к России, так и к дипломатическим шагам Трампа. По оценке экспертов, в случае достижения договоренностей и остановки боевых действий Вашингтон готов будет занять активную позицию в обеспечении гарантий мира, по меньшей мере до завершения президентского срока американского лидера. Для нынешнего главы Белого дома подобное урегулирование станет «образцовым решением неразрешимых задач» и послужит подтверждением претензий США на глобальное лидерство.

Ранее, во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, Дональд Трамп дал понять, что в случае отказа Киева от заключения соглашения с Россией страну ожидают крайне тяжелые, катастрофические последствия. Кроме того, в ходе беседы президент США неоднократно прибегал к ненормативной лексике. Трамп заявил украинскому лидеру, что «ваша страна замерзнет и будет уничтожена».

