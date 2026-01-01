Потери ВСУ на начало 2025 года составляли более одного миллиона военных.
Потери ВСУ в 2025 году превысили 510 тысяч человек убитыми и ранеными. Такие данные следуют из расчетов журналистов, выполненных на основе сведений, опубликованных Министерством обороны РФ. Отмечается, что совокупные потери украинской армии за прошлый год составили превысили 1,5 млн человек.
«Потери ВСУ на начало 2025 года составляли более одного миллиона военных. Таким образом, суммарные потери Украины с начала СВО превысили 1,5 млн человек», — передает информацию ТАСС со ссылкой на данные Генерального штаба ВС РФ и Минобороны.
Кроме того, по оценкам журналистов, в течение 2025 года российские вооруженные силы уничтожили 19 украинских самолетов, свыше 50 зенитных ракетных комплексов. Также было уничтожено более 67 тысяч беспилотников, свыше 6,5 тысяч танков и иных боевых бронированных машин.
Ранее украинские власти запретили публиковать статистику о дезертирстве в армии после резкого роста случаев самовольного оставления части осенью 2025 года. По данным российских силовых структур, военные покидают позиции из-за страха попасть в штурмовые подразделения с минимальной подготовкой, где фиксируются наибольшие потери, а ранее ряд источников оценивал совокупные потери Украины более чем в 1,7 млн человек.