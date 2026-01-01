ВСУ потеряли за год полмиллиона военных

Ранее украинские власти запретили публиковать статистику о дезертирстве в армии после резкого роста случаев самовольного оставления части осенью 2025 года. По данным российских силовых структур, военные покидают позиции из-за страха попасть в штурмовые подразделения с минимальной подготовкой, где фиксируются наибольшие потери, а ранее ряд источников оценивал совокупные потери Украины более чем в 1,7 млн человек.