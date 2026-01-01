С пассажира, упавшего на пути в московском метро, взыскали деньги

Суд обязал пассажира выплатить компенсацию за остановку поездов.
Суд обязал пассажира московского метро выплатить компенсацию за остановку движения поездов после падения на пути. Как следует из материалов дела, утром 24 ноября 2024 года пассажир упал на пути из-за невнимательности. Движение поездов было остановлено на 11 минут, что привело к убыткам метрополитена в виде упущенной выгоды.
«Утром 24 ноября 2024 года пассажир спустился на главный путь станции метро, тем самым нарушив нормальную работу метрополитена», — сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы, имеющиеся в распоряжении агентства. Сумма иска не уточняется.
Пассажир признал вину и пояснил, что упал на пути по собственной невнимательности. Он также попросил суд снизить размер взыскиваемой суммы. Суд, учитывая, что нарушение было совершено по неосторожности, частично удовлетворил требования ГУП «Московский метрополитен» и уменьшил размер компенсации. Решение вступило в законную силу.