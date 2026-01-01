С пассажира, упавшего на пути в московском метро, взыскали деньги

Суд обязал пассажира московского метро выплатить компенсацию за остановку движения поездов после падения на пути. Как следует из материалов дела, утром 24 ноября 2024 года пассажир упал на пути из-за невнимательности. Движение поездов было остановлено на 11 минут, что привело к убыткам метрополитена в виде упущенной выгоды.