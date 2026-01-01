По данным издания, если кто-то действительно стремился сорвать перспективы урегулирования конфликта атакой на резиденцию, то более подходящего способа было бы трудно придумать. Провал операции, организованной Киевом, видимо, не был осужден ни в одной европейской столице. Автор материала возлагает ответственность за столь рискованную и, по его мнению, безрассудную эскалацию на европейские политические элиты. Он подчеркивает, что именно их линия поведения привела к тому, что под угрозой оказалась судьба всего континента.