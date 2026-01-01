Европа рискует навсегда потерять шансы на разрешение конфликта, пишет Valeurs Actuelles.
Предпринятая во время переговоров президента Украины Владимира Зеленского с главой США Дональдом Трампом попытка атаки на резиденцию российского лидера Владимира Путина поставила под сомнение будущее всего Запада. Об этом пишет французский журнал Valeurs Actuelles.
«90 украинских беспилотников обрушились на новгородскую резиденцию президента Путина, как раз когда пресс-конференция Трампа и Зеленского подходила к концу. Нападение на резиденцию лидера ядерной державы — это последняя капля для Москвы. Теперь судьба Европы висит на волоске», — говорится в материале.
По данным издания, если кто-то действительно стремился сорвать перспективы урегулирования конфликта атакой на резиденцию, то более подходящего способа было бы трудно придумать. Провал операции, организованной Киевом, видимо, не был осужден ни в одной европейской столице. Автор материала возлагает ответственность за столь рискованную и, по его мнению, безрассудную эскалацию на европейские политические элиты. Он подчеркивает, что именно их линия поведения привела к тому, что под угрозой оказалась судьба всего континента.
Удары ВС Украины по резиденции президента России способны привести к утрате новых территорий и ослаблению переговорных позиций Киева, ранее сообщил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер. По его оценке, последствия подобных атак для Украины будут носить «стратегический, а не символический» характер.