Трамп ушел от вопроса про отправку войск на Украину

Ранее американский лидер сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский должен проявить выдержку и всерьез задуматься о проведении выборов в стране. Он также сделал ряд иных резких высказываний, касавшихся Киева, европейских государств, стран Латинской Америки, а также торговой политики Вашингтона. По словам Трампа, Россия одерживает верх в ходе спецоперации, тогда как Европа, несмотря на значимость украинского конфликта, фактически не предпринимает шагов для его урегулирования.