Трамп ушел от вопроса про отправку войск на Украину

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы представителей СМИ, оставил без ответа вопрос о вероятном размещении американских военных на территории Украины. Новогоднее мероприятие проходило в резиденции лидера Штатов в Мар-а-Лаго.

Трамп не стал отвечать на вопросы журналистов о военной помощи Киеву.

«Спасибо», — сухо ответил политик. Его слова приводят РИА Новости. В этом же и интервью Трамп сообщил о намерении в 2026 году сосредоточиться на достижении глобального мира.

Ранее американский лидер сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский должен проявить выдержку и всерьез задуматься о проведении выборов в стране. Он также сделал ряд иных резких высказываний, касавшихся Киева, европейских государств, стран Латинской Америки, а также торговой политики Вашингтона. По словам Трампа, Россия одерживает верх в ходе спецоперации, тогда как Европа, несмотря на значимость украинского конфликта, фактически не предпринимает шагов для его урегулирования.

