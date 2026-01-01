Башня рухнула, угли летят в город: в Амстердаме полыхает церковь с почти 150-летней историей

Церковь Вонделкерк, загоревшаяся в праздничную ночь, является объектом культурного наследия. Она была построена в 1872 году по проекту известного архитектора Питера Кёйперса, автора Рейксмузеума и Центрального вокзала Амстердама. Более ста лет здание служило католическим храмом, а в последнее время использовалось для проведения различных торжественных мероприятий. Церковь находится на окраине Вонделпарка — крупнейшего парка города.