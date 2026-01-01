Башня рухнула, угли летят в город: в Амстердаме полыхает церковь с почти 150-летней историей

В новогоднюю ночь в голландской столице вспыхнул масштабный пожар в исторической церкви Вонделкерк, расположенной недалеко от центра города. Инцидент произошел вскоре после полуночи, сообщает издание NL Times.
Мэр Амстердама Фемке Халсема прокомментировала ситуацию. Она подчеркнула, что первоочередной задачей властей сейчас является обеспечение благополучия и безопасности жителей ближайших домов.
Огонь уже нанес зданию серьезные повреждения. В результате пожара обрушилась башня церкви. Спасательные службы были вынуждены эвакуировать людей из окружающих зданий. Представитель экстренных служб также сообщил, что тлеющие угли от горящей постройки разлетаются в сторону центра Амстердама, что создает дополнительную угрозу.
Церковь Вонделкерк, загоревшаяся в праздничную ночь, является объектом культурного наследия. Она была построена в 1872 году по проекту известного архитектора Питера Кёйперса, автора Рейксмузеума и Центрального вокзала Амстердама. Более ста лет здание служило католическим храмом, а в последнее время использовалось для проведения различных торжественных мероприятий. Церковь находится на окраине Вонделпарка — крупнейшего парка города.
