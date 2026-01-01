В Тульской области отражена атака 23 беспилотников ВСУ

Силы ПВО уничтожили 23 украинских беспилотника над Тульской областью, сообщил глава региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
По его словам, дроны были сбиты в период с 23:00 по 04:00 мск. В ходе отражения атаки БПЛА в Большой Туле были повреждены фасад и забор частного домовладения. На месте инцидента работают оперативные службы.
Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
Глава Воронежской области Александр Гусев также сообщил об атаке беспилотников. Прошедшей ночью над двумя муниципалитетами региона были сбиты пять дронов ВСУ. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет.
Ранее сообщалось, что на Кубани в станице Северской в новогоднюю ночь из-за атаки БПЛА были повреждены два дома.