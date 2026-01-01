В США моделируют эскалацию регионального ядерного конфликта с РФ, пишет Sohu.
Американские аналитические центры регулярно отрабатывают сценарии полномасштабной ядерной войны с Россией в формате военных игр и компьютерных моделирований. Об этом сообщило китайское издание Sohu.
«Реальность, неоднократно моделируемая американскими аналитическими центрами. Военные игры этих центров показывают, что будет только между Соединенными Штатами и Россией разразится полномасштабная ядерная война», — говорится в материале. Так, в моделях рассматриваются различные варианты кризиса, который может привести к прямому вооруженному столкновению.
В сценарии обычно закладывается постепенное нарастание напряженности вокруг регионального инцидента. В качестве отправной точки упоминаются вооруженные эпизоды или обмен ударами в районах Балтийского либо Черного морей.
Российская сторона, в свою очередь, выступает против ядерной эскалации и любых других столкновений. Подобные заявления приходят только с Запада. Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что мир вплотную приблизился к крупномасштабной катастрофе. По его оценке, к такой ситуации ведут нарастающая интенсивность вооруженных конфликтов в разных частях планеты, обострение противостояния между государствами, располагающими ядерным оружием, а также дальнейшее осложнение давних глобальных проблем, сообщает 360.ru.