Sohu: в США репетируют ядерную войну с Россией

Российская сторона, в свою очередь, выступает против ядерной эскалации и любых других столкновений. Подобные заявления приходят только с Запада. Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что мир вплотную приблизился к крупномасштабной катастрофе. По его оценке, к такой ситуации ведут нарастающая интенсивность вооруженных конфликтов в разных частях планеты, обострение противостояния между государствами, располагающими ядерным оружием, а также дальнейшее осложнение давних глобальных проблем, сообщает 360.ru.