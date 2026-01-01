Ричмонд
168 украинских БПЛА сбили над регионами РФ в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 168 украинских беспилотников над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 168 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Больше всего дронов — 61 — сбили над Брянской областью. В Краснодарском крае уничтожили 25 БПЛА, в Тульской области — 23, над Крымом — 16. Москву и прилегающие районы атаковали 12 беспилотников, из них 9 летели прямо на столицу. Над Калужской областью сбили 7 дронов. Ещё 24 украинских БПЛА перехватили над акваторией Азовского моря.

Таким образом, за одну ночь российские ПВО отразили атаку беспилотников, распределённых по южным, центральным и западным регионам страны, включая подходы к Москве.

Life.ru сообщал, что в результате атаки БПЛА в Краснодарском крае повредило два жилых дома. К счастью, обошлось без жертв среди мирного населения. Еще один дом пострадал во время массированной атаки на Тульскую область.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

