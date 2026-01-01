Ричмонд
В Нижнем Тагиле перед Новым годом произошло массовое ДТП

Массовое ДТП произошло в Нижнем Тагиле 31 декабря.

Источник: Госавтоинспекция Свердловская области

31 декабря в 14 часов на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле произошло массовое ДТП с участием водителя, не имеющего прав для управления автомобилем. В аварии пострадала девушка.

По данным Госавтоинспекции Свердловской области, водитель иномарки KIA Rio, разогнавшись, не справился с управлением, вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями Honda и Audi.

В ДТП получили травмы 20-летний водитель и 17-летняя пассажирка KIA Rio. Они доставлены в больницы Нижнего Тагила. Две женщины 30 и 64 лет, ехавшие на пассажирских сидениях иномарки Hondа, после оказания первое помощи, отпущены домой.

Как выяснилось, водитель KIA Rio был трезв, в отношении него составили два административных протокола за управлением автомобиля без прав и причинение вреда среднего тяжести участникам ДТП. Отметим, что все остальные участники аварии также были трезвы. В момент столкновения они были пристегнуты ремнями безопасности.

— Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины случившегося. Назначено проведение проверки, — отметили в Госавтоинспекции Свердловской области.