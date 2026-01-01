В Нижнем Тагиле перед Новым годом произошло массовое ДТП

Как выяснилось, водитель KIA Rio был трезв, в отношении него составили два административных протокола за управлением автомобиля без прав и причинение вреда среднего тяжести участникам ДТП. Отметим, что все остальные участники аварии также были трезвы. В момент столкновения они были пристегнуты ремнями безопасности.