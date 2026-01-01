Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ уничтожили до взвода военных ВСУ в учебном центре под Черниговом

В Черниговской области полностью разрушены казармы учебного центра подготовки операторов ударных беспилотников ВС Украины. Об этом сообщили представители российских силовых ведомств.

Российские войска нанесли удар по казармам учебного центра ВСУ.

В Черниговской области полностью разрушены казармы учебного центра подготовки операторов ударных беспилотников ВС Украины. Об этом сообщили представители российских силовых ведомств.

«В Черниговской области ударами БПЛА “Герань-2” уничтожены казармы учебного центра подготовки операторов ударных в районе н. п. Прогресс. Потери противника составили до взвода личного состава», — заявил источник. Информацию приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что по данным Минобороны РФ, в 2025 году потери Вооруженных сил Украины превысили 510 тысяч человек убитыми и ранеными. Уточняется, что совокупные потери украинской армии за прошедший год, по этим расчетам, составили более 1,5 млн военнослужащих.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше