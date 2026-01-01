ВС РФ уничтожили до взвода военных ВСУ в учебном центре под Черниговом

Российские войска нанесли удар по казармам учебного центра ВСУ.
В Черниговской области полностью разрушены казармы учебного центра подготовки операторов ударных беспилотников ВС Украины. Об этом сообщили представители российских силовых ведомств.
«В Черниговской области ударами БПЛА “Герань-2” уничтожены казармы учебного центра подготовки операторов ударных в районе н. п. Прогресс. Потери противника составили до взвода личного состава», — заявил источник. Информацию приводит ТАСС.
Ранее сообщалось, что по данным Минобороны РФ, в 2025 году потери Вооруженных сил Украины превысили 510 тысяч человек убитыми и ранеными. Уточняется, что совокупные потери украинской армии за прошедший год, по этим расчетам, составили более 1,5 млн военнослужащих.