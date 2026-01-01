Припугнул Европу и снова попросился в НАТО: что сказал Зеленский в новогоднем обращении

Зеленский выступил перед согражданами в новогоднюю ночь.
Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении к гражданам заявил, что мирное соглашение, которое должно завершить текущий конфликт с Россией, «готово на 90%». Он вновь обратился к союзникам с призывом усилить санкции против российского энергетического сектора и оборонной промышленности.
Также он снова намекнул на необходимость вступления Украины в НАТО и назвал страну щитом, что отделяет «комфортную европейскую жизнь» от России. Что еще прозвучало в новогодней речи Зеленского — в материале URA.RU.
Как продвигается работа по мирному плану.
Зеленский сообщил, что вернулся в Киев 30 декабря после «почти 50 часов поездок и переговоров», в том числе переговоров с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, мирное соглашение готово на 90%. Он уточнил, что оставшиеся 10% параметров документа «должны определить будущие условия безопасности для Украины, Европы и мира».
«Мирное соглашение готово на 90%. Остается десять. И это гораздо больше, чем просто цифры. Это десять процентов, которые будут определять судьбу мира, судьбу Украины и Европы…» — заявил Зеленский в обращении. Он подчеркнул, что Киев не согласится на мир «любой ценой» и не пойдет на шаги, которые, по его словам, означали бы «окончание Украины».
Зеленский рассказал, как идет работа по мирному плану.
Только «сильное» соглашение о мире.
Украина не примет форматы, подобные Будапештскому меморандуму или минским договоренностям, и намерена подписать только «сильное соглашение», рассчитанное, как выразился Зеленский, на «мир на годы, а не на недели». «Моя подпись будет стоять под сильным соглашением. И именно об этом сейчас каждая встреча, каждый звонок, каждое решение», — сообщил Зеленский.
Украина — щит Европы.
Зеленский заявил, что Украина сегодня выступает единственным барьером между «комфортной европейской жизнью» и так называемым «русским миром». Если Украина, как выразился Зеленский, «не дай Бог, падет», перед западными партнерами, по его мнению, встанут другие вопросы: кто будет защищать страны Балтии и «что делать без Украины в НАТО».
Как ранее заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, у Киева нет шансов получить приглашение в альянс в обозримой перспективе. Ведь США, Венгрия и Словакия этого не поддержат.
Зеленский снова обвинил Россию в нежелании прекратить боевые действия.
Зеленский вновь обвинил Россию в продолжении конфликта.
В обращении Зеленский заявил, что, по оценке Киева, Россия может прекратить боевые действия, «но не хочет этого», а прекращение конфликта возможно лишь при усилении внешнего давления на Москву. Он обвинил РФ в том, что она на протяжении всего своего существования развязывает войны и завершает их лишь под давлением других. Среди стран «пострадавших» от действий России он назвал Польшу, Турцию, Финляндию, Сирию, Грузию, Абхазию, Осетию, Чечню.
Зеленский заявил, что на сегодня существуют лишь два возможных сценария завершение конфликта: либо мир остановит Россию, либо Россия «затянет мир». «К сожалению, это приходится объяснять многим», — добавил он.
Про отношения Украины и США.
Зеленский заявил, что кардинальное изменение уровня отношений между Киевом и Вашингтоном далось непросто. По его словам, путь от первого визита в Овальный кабинет, где обсуждались самые конфликтные и чувствительные вопросы, до встречи в Мар-а-Лаго продемонстрировал: без участия Украины невозможно принять ключевые решения.
Зеленский подчеркнул, что Украина отстояла право быть услышанной на международной арене. По его мнению, мировое сообщество видит, что страна уважает саму себя, а потому уважение проявляется и к государству, и к его гражданам.
Президент Украины отметил, что независимо от места переговоров — будь то Вашингтон, Нью-Йорк, Гаага или Ватикан — американский лидер Дональд Трамп неизменно говорит о мужестве украинцев и их способности сражаться. Он охарактеризовал это как повод для гордости и подчеркнул, что считает счастьем возможность быть президентом такого народа.
Украина и Европа нуждаются друг в друге.
Зеленский ежедневно консультируется с Европой и отстояла право быть услышанной на международной арене.
Зеленский регулярно консультируется с Франции Макроном.
Зеленский заявил, что Украина и Европа сейчас как никогда нуждаются друг в друге. По его словам, это ощущается особенно остро в нынешних условиях. Он отметил, что Киев поддерживает постоянные контакты с партнерами в Европе.
Как уточнил Зеленский, он регулярно консультируется с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Кроме того, по его словам, канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал Киеву системы противовоздушной обороны словами: «ПВО будет».
Кроме того, Зеленский сообщил, что ведет переговоры с премьер-министром Великобритании Киером Стармером о необходимости личной встречи сразу после Нового года. «Нужно встречаться сразу после Нового года, не нужно делать никаких пауз», — заявил Зеленский, уточнив, что нужно согласовать все необходимые документы, не допустить ослабления поддержки со стороны США и усилить давление на Россию.
Стубб напомнил Зеленскому о тренировках.
Президент Украины заявил, что ежедневно поддерживает контакт с президентом Финляндии Алексом Стуббом. По его словам, их контакты заканчиваются фразой: «Друг, не забывай тренироваться, потому что ты должен быть сильным, украинцы должны быть сильными. Мы верим в вас».
Санкции кусают Россию.
Зеленский попросил усилить санкции против России.
Зеленский заявил, что Киев благодарен за введенные против России санкции: «Санкции есть — мы благодарны. Санкции кусают Россию». Однако, по его словам, нынешнего масштаба ограничений недостаточно, хотя они и наносят ощутимый ущерб российской экономике, давление необходимо довести до максимума.
По его мнению, поставки российской нефти морским транспортом должны быть полностью остановлены. Он также хочет, чтобы промышленные предприятия в России закрылись.
На Украине «настоящая зима».
Зеленский заявил, что страна встречает Новый год в условиях настоящей зимы, с редким для последних лет явлением — снегом в новогоднюю ночь. «И все — дети и взрослые — ждали этого», — сообщил он.
Он подчеркнул, что погода на Украине создает ощущение: если люди чего-то очень сильно и долго желают, это в итоге сбывается. При этом, отметил Зеленский, главным ожиданием для Украины сегодня является мир. Однако, в отличие от новогоднего снега, мир не «упадет с неба» сам по себе и не станет чудом, происходящим без усилий.