В Забайкалье найдена девочка, которая 31 декабря пошла выносить мусор и пропала

«Девочка, о пропаже которой заявлялось в Могоче, найдена», — говорится в сообщении ведомства.
Поиски завершились 1 января. В настоящее время с девочкой всё в порядке, с нею работают следователи.
А ранее в Ленинградской области поисковики нашли живыми отца и сына, которые заблудились во время прогулки и провели ночь в лесу на морозе. Семья ушла гулять вместе с двумя ротвейлерами, но в какой-то момент потеряла ориентиры и не смогла выбраться до темноты. Чтобы переждать холод, мужчине и ребёнку пришлось остаться в лесу на ночёвку. Они спали, обняв собак, и именно тепло животных, вероятнее всего, помогло им не замёрзнуть.
