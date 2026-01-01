Ричмонд
В Забайкалье найдена девочка, которая 31 декабря пошла выносить мусор и пропала

В Забайкалье нашли 12-летнюю девочку, которая пропала в Могоче накануне Нового года. 31 декабря она вышла из дома вынести мусор — и не вернулась. Об этом сообщили в региональном СК.

Источник: Life.ru

«Девочка, о пропаже которой заявлялось в Могоче, найдена», — говорится в сообщении ведомства.

Поиски завершились 1 января. В настоящее время с девочкой всё в порядке, с нею работают следователи.

А ранее в Ленинградской области поисковики нашли живыми отца и сына, которые заблудились во время прогулки и провели ночь в лесу на морозе. Семья ушла гулять вместе с двумя ротвейлерами, но в какой-то момент потеряла ориентиры и не смогла выбраться до темноты. Чтобы переждать холод, мужчине и ребёнку пришлось остаться в лесу на ночёвку. Они спали, обняв собак, и именно тепло животных, вероятнее всего, помогло им не замёрзнуть.

