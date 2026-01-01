В Забайкалье найдена девочка, которая 31 декабря пошла выносить мусор и пропала

А ранее в Ленинградской области поисковики нашли живыми отца и сына, которые заблудились во время прогулки и провели ночь в лесу на морозе. Семья ушла гулять вместе с двумя ротвейлерами, но в какой-то момент потеряла ориентиры и не смогла выбраться до темноты. Чтобы переждать холод, мужчине и ребёнку пришлось остаться в лесу на ночёвку. Они спали, обняв собак, и именно тепло животных, вероятнее всего, помогло им не замёрзнуть.