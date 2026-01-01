Россия отразила массированную атаку ВСУ на Новый год

В новогоднюю ночь в станице Северской Краснодарского края при атаке дронов были повреждены два жилых дома.
В ночь на 1 января 2026 года ВСУ осуществили массированную атаку беспилотниками на семь российских регионов. Системы ПВО перехватили в общей сложности 168 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«61 — над территорией Брянской области, 25 — над Краснодарским краем, 24 над акваторией Азовского моря, 23 — над Тульской областью, 16 — над Республикой Крым, семь — над Калужской областью», — информирует Минобороны России в telegram-канале. Кроме того, 12 беспилотников сбиты над Московской областью. В том числе девять, которые летели на Москву.
В новогоднюю ночь в станице Северской Краснодарского края при атаке дронов были повреждены два частных жилых дома. Как сообщают в оперативном штабе региона, обломки беспилотников повредили крыши, а в домах выбило окна. По данным властей, никто не пострадал. В остальных регионах существенного ущерба от падения обломков не зафиксировано. Экстренные службы продолжают работу по ликвидации последствий ночной атаки.