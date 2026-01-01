Пожар уничтожил здание церкви Вонделкерк XIX века в Амстердаме

Ранее сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском при пожаре в жилом доме погибли четыре человека, в том числе двое детей. Возгорание произошло в квартире на первом этаже пятиэтажного дома на улице Горького. Сигнал о ЧП поступил утром, после чего к месту направили пожарно-спасательные подразделения. Во время разведки спасатели обнаружили пострадавших без сознания и до прибытия врачей проводили реанимационные мероприятия. Пожар полностью ликвидировали менее чем за час, его площадь составила около 10 квадратных метров.