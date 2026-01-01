Пожар уничтожил здание церкви Вонделкерк XIX века в Амстердаме

Историческая церковь Вонделкерк сгорела в центре Амстердама. Видео © X / Franceat média.
По данным издания, пожар начался около часа ночи, после чего огонь быстро распространился по конструкциям храма. Экстренные службы прибыли на место и сразу ввели оцепление на прилегающих улицах.
Из-за угрозы обрушения и риска перехода огня на соседние дома власти приняли решение об эвакуации жителей ближайших зданий. Несколько десятков человек временно покинули свои квартиры. Информации о пострадавших не поступало. Причины происшествия специалисты устанавливают.
Представители экстренных служб заявили, что здание не подлежит восстановлению.
Вонделкерк относится к неоготической архитектуре и была возведена в 1872—1880 годах по проекту архитектора Пьера Кейперса, автора зданий Центрального вокзала и Рейксмузеума в Амстердаме. Храм находится у парка Вондела и входит в список национального культурного наследия Нидерландов. В последние годы здание не принимало прихожан и использовалось как площадка для выставок, концертов и общественных событий.
