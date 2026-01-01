В Херсонской области БПЛА атаковали кафе и гостиницу, есть погибшие

«Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. Пострадали более 50 человек, 24 человека погибли. Цифры уточняются. Многие сгорели заживо. Погиб ребенок», — написал он в Telegram-канале.
По словам Сальдо, киевский режим целенаправленно сжег людей: один из БПЛА был с зажигательной смесью.
«Это преступление — один ряд с одесским Домом профсоюзов. Особый цинизм в том, что удар был нанесен после работы дрона-разведчика — почти под бой курантов», — подчеркнул глава региона.
Уточняется, что пожар ликвидировали только под утро. Сейчас медики пытаются спасти пострадавших, добавил он.