Больше 20 БПЛА было уничтожено над Азовским морем в ночь на 1 января

В ночь на 1 января силы ПВО уничтожили 24 БПЛА над Азовским морем.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области новогодняя ночь прошла относительно спокойно. В то время, как жители региона встречали 2026 год, наши военные продолжали нести боевое дежурство. По официальным данным министерства обороны РФ, в ночь на 1 января над акваторией Азовского моря были уничтожены 24 беспилотных летательных аппарата, 25 перехватили в небе над Краснодарским краем, 61 — над территорией Брянской области. Над Крымом сбили 16 БПЛА, над Тулой — 23. Также в период времени в восьми утра до 23:20 31 декабря один БПЛА ликвидировали в небе над Ростовской областью.

— Всего же в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 168 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказали в минобороны РФ.

В новогоднюю ночь в Ростовской области был сбит вражеский беспилотник.

