Больше 20 БПЛА было уничтожено над Азовским морем в ночь на 1 января

В Ростовской области новогодняя ночь прошла относительно спокойно. В то время, как жители региона встречали 2026 год, наши военные продолжали нести боевое дежурство. По официальным данным министерства обороны РФ, в ночь на 1 января над акваторией Азовского моря были уничтожены 24 беспилотных летательных аппарата, 25 перехватили в небе над Краснодарским краем, 61 — над территорией Брянской области. Над Крымом сбили 16 БПЛА, над Тулой — 23. Также в период времени в восьми утра до 23:20 31 декабря один БПЛА ликвидировали в небе над Ростовской областью.