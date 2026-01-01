Не менее 24 человек погибли и более 50 получили ранения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на гражданские объекты в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, назвав произошедшее кровавым преступлением.
По его словам, удар был нанесён в ночь на 1 января, когда противник целенаправленно атаковал место, где мирные жители встречали Новый год. Три беспилотника поразили кафе и гостиницу на побережье Чёрного моря в населённом пункте Хорлы.
«По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли. Цифры уточняются… Многие сгорели заживо. Погиб ребёнок», — заявил губернатор.
Сальдо уточнил, что один из беспилотников нёс зажигательную смесь, аналогичную той, что использовалась летом для поджога полей. «Теперь они целенаправленно сожгли людей», — подчеркнул он. Особый цинизм, по мнению главы региона, заключается в том, что атака была совершена после работы воздушного разведчика — почти под бой новогодних курантов.
Огонь удалось полностью ликвидировать только под утро. В настоящее время врачи борются за жизни пострадавших. Сальдо заверил, что семьям погибших будет оказана вся необходимая поддержка, а вся Херсонская область разделяет с ними скорбь.
Ранее KP.RU сообщил, что количество убитых украинскими боевиками женщин и детей растет ежедневно. Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник в эфире Радио «Комсомольская правда» зачитал печальную статистику и заверил, что киевский режим ответит за каждое свое злодеяние.