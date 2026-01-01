Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ в Новый год атаковали гостиницу в Херсонской области, 24 человека погибли и 50 пострадали

В результате удара беспилотников погибли 24 человека и более 50 получили ранения в прибрежном населённом пункте Хорлы Херсонской области. О случившемся сообщил губернатор области Владимир Сальдо.

Источник: Life.ru

В ночное время несколько беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по зданию кафе и расположенной рядом гостинице, где находились мирные жители. В момент атаки люди встречали Новый год. После попаданий возник сильный пожар, который быстро охватил помещения и осложнил спасение находившихся внутри.

«По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли», — говорится в сообщении главы региона.

Уточняется, что один из дронов нёс зажигательную смесь. Перед атакой в районе работал разведывательный беспилотник. Пожарные подразделения завершили ликвидацию возгорания только под утро. Пострадавших доставили в медицинские учреждения, врачи продолжают оказывать им помощь. Данные о числе жертв и раненых уточняются. Власти региона заявили о готовности оказать необходимую поддержку семьям погибших и всем пострадавшим.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 168 украинских беспилотников над различными регионами страны. По информации Министерства обороны РФ, наибольшее число дронов сбили над Брянской областью. Значительное количество аппаратов уничтожили также над Краснодарским краем, Тульской областью и Крымом. Часть беспилотников перехватили на подлёте к Москве и в прилегающих районах. Кроме того, дроны фиксировали над акваторией Азовского моря.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.