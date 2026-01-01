ВСУ в Новый год атаковали гостиницу в Херсонской области, 24 человека погибли и 50 пострадали

В ночное время несколько беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по зданию кафе и расположенной рядом гостинице, где находились мирные жители. В момент атаки люди встречали Новый год. После попаданий возник сильный пожар, который быстро охватил помещения и осложнил спасение находившихся внутри.
«По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли», — говорится в сообщении главы региона.
Уточняется, что один из дронов нёс зажигательную смесь. Перед атакой в районе работал разведывательный беспилотник. Пожарные подразделения завершили ликвидацию возгорания только под утро. Пострадавших доставили в медицинские учреждения, врачи продолжают оказывать им помощь. Данные о числе жертв и раненых уточняются. Власти региона заявили о готовности оказать необходимую поддержку семьям погибших и всем пострадавшим.
Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 168 украинских беспилотников над различными регионами страны. По информации Министерства обороны РФ, наибольшее число дронов сбили над Брянской областью. Значительное количество аппаратов уничтожили также над Краснодарским краем, Тульской областью и Крымом. Часть беспилотников перехватили на подлёте к Москве и в прилегающих районах. Кроме того, дроны фиксировали над акваторией Азовского моря.
