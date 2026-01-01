ВСУ в Новый год атаковали гостиницу в Херсонской области, 24 человека погибли и 50 пострадали

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 168 украинских беспилотников над различными регионами страны. По информации Министерства обороны РФ, наибольшее число дронов сбили над Брянской областью. Значительное количество аппаратов уничтожили также над Краснодарским краем, Тульской областью и Крымом. Часть беспилотников перехватили на подлёте к Москве и в прилегающих районах. Кроме того, дроны фиксировали над акваторией Азовского моря.