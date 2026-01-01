Ричмонд
Три БПЛА ВСУ ударили по гостинице в Херсонской области, погибли 24 человека

Дроны ВСУ ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области.

Источник: Аргументы и факты

Три беспилотника ВСУ в новогоднюю ночь ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области, в результате атаки погибли 24 человека. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли. Цифры уточняются. Многие сгорели заживо. Погиб ребенок», — рассказал херсонский губернатор в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что один из украинских БПЛА был с зажигательной смесью. Сальдо подчеркнул, что киевский режим целенаправленно сжег людей, которые встречали Новый год.

Сальдо поставил совершенное Киевом преступление в один ряд с одесским Домом профсоюзов. По словам Сальдо, дроны ВСУ ударили по кафе и гостинице почти под бой курантов. Пожарные смогли ликвидировать возгорание только под утро.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь сбили над шестью регионами России и Азовским морем 168 дронов ВСУ.

