Три БПЛА ВСУ ударили по гостинице в Херсонской области, погибли 24 человека

Три беспилотника ВСУ в новогоднюю ночь ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области, в результате атаки погибли 24 человека. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.
«По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли. Цифры уточняются. Многие сгорели заживо. Погиб ребенок», — рассказал херсонский губернатор в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что один из украинских БПЛА был с зажигательной смесью. Сальдо подчеркнул, что киевский режим целенаправленно сжег людей, которые встречали Новый год.
Сальдо поставил совершенное Киевом преступление в один ряд с одесским Домом профсоюзов. По словам Сальдо, дроны ВСУ ударили по кафе и гостинице почти под бой курантов. Пожарные смогли ликвидировать возгорание только под утро.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь сбили над шестью регионами России и Азовским морем 168 дронов ВСУ.