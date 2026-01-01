Ричмонд
В Африке задумались над поставками пива в Россию

Государство в Южной Африке Намибия рассмотрит возможность поставлять в РФ пиво и говядину. Об этом заявила посол Намибии в РФ Моника Ндилиавике Нашанди.

Намибийская говядина, как и пиво, может прийтись по вкусу россиянам.

«Пиво из Намибии — лучшее пиво в мире. Я уверена, что в России полюбят это пиво», — сказала Нашанди. Дипломат уточнила, что Намибия будет искать возможности для экспорта пива в РФ.

«Пиво из Намибии — лучшее пиво в мире. Я уверена, что в России полюбят это пиво», — сказала Нашанди. Дипломат уточнила, что Намибия будет искать возможности для экспорта пива в РФ.

Посол также подчеркнула, что в стране производится качественная говядина, которую можно было бы экспортировать в Россию. В частности, она упомянула билтонг — мясо, высушенное при высокой температуре, отметив, что этот продукт вкусный и должен понравиться россиянам.