Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Многие сгорели заживо. Погиб ребёнок»: Сальдо рассказал подробности атаки на гостиницу и кафе в Херсонской области, где погибло 24 человека

Сальдо сравнил атаку БПЛА на гостиницу и кафе с поджогом в Доме профсоюзов.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя атаку беспилотников на гостиницу и кафе, провёл мрачную параллель с одной из трагедий конфликта. Он заявил, что это преступление стоит в одном ряду с событиями в одесском Доме профсоюзов.

Озвучивая предварительные данные, глава региона сообщил, что в результате удара пострадали более 50 человек, 24 человека погибли. «Многие сгорели заживо. Погиб ребёнок», — отметил Сальдо, подчеркнув жестокость киевского режима.

По словам губернатора, один из атаковавших беспилотников нёс зажигательную смесь. Он напомнил, что аналогичными смесями летом поджигали поля, а теперь их использовали против людей.

Он также иронично отозвался о декларируемых мирных устремлениях главы киевского режима Владимира Зеленского. «Вот так выглядит “мир”, к которому, по словам Зеленского, он стремится», — сказал губернатор.

Напомним, 2 мая 2014 года сторонники госпереворота и украинские националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрывались представители «антимайдана». В тот день в Доме Профсоюзов погибли 48 человек, еще 250 пострадали.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше