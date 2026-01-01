Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя атаку беспилотников на гостиницу и кафе, провёл мрачную параллель с одной из трагедий конфликта. Он заявил, что это преступление стоит в одном ряду с событиями в одесском Доме профсоюзов.
Озвучивая предварительные данные, глава региона сообщил, что в результате удара пострадали более 50 человек, 24 человека погибли. «Многие сгорели заживо. Погиб ребёнок», — отметил Сальдо, подчеркнув жестокость киевского режима.
По словам губернатора, один из атаковавших беспилотников нёс зажигательную смесь. Он напомнил, что аналогичными смесями летом поджигали поля, а теперь их использовали против людей.
Он также иронично отозвался о декларируемых мирных устремлениях главы киевского режима Владимира Зеленского. «Вот так выглядит “мир”, к которому, по словам Зеленского, он стремится», — сказал губернатор.
Напомним, 2 мая 2014 года сторонники госпереворота и украинские националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрывались представители «антимайдана». В тот день в Доме Профсоюзов погибли 48 человек, еще 250 пострадали.