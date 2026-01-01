Полиция остановила сотрудника безопасности, который ударил мужчину на пермском вокзале

Специалист по транспортной безопасности несколько раз ударил по лицу мужчину, сидевшего в зале ожидания на вокзале Пермь II. Этот момент засняли на видео, которое распространилось в соцсетях.
Конфликт произошел в ночь на 31 декабря в зале ожидания железнодорожного вокзала. На кадрах видно, как представитель транспортной безопасности стоит рядом с компанией громко разговаривающих мужчин и раз за разом ударяет одного из них по голове. Затем к нему подходят сотрудники транспортной полиции и разнимают конфликт.
В пресс-службе Пермской транспортной полиции подтвердили факт происшествия. По данным ведомства, действия сотрудника безопасности были незаконными и пресечены на месте. Материалы зарегистрированы в Пермском линейном отделе МВД России на транспорте, а в отношении специалиста по транспортной безопасности проводится служебная проверка для установления всех обстоятельств случившегося.