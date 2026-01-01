Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция остановила сотрудника безопасности, который ударил мужчину на пермском вокзале

В отношении специалиста по транспортной безопасности проводится служебная проверка.

Источник: Комсомольская правда

Специалист по транспортной безопасности несколько раз ударил по лицу мужчину, сидевшего в зале ожидания на вокзале Пермь II. Этот момент засняли на видео, которое распространилось в соцсетях.

Конфликт произошел в ночь на 31 декабря в зале ожидания железнодорожного вокзала. На кадрах видно, как представитель транспортной безопасности стоит рядом с компанией громко разговаривающих мужчин и раз за разом ударяет одного из них по голове. Затем к нему подходят сотрудники транспортной полиции и разнимают конфликт.

В пресс-службе Пермской транспортной полиции подтвердили факт происшествия. По данным ведомства, действия сотрудника безопасности были незаконными и пресечены на месте. Материалы зарегистрированы в Пермском линейном отделе МВД России на транспорте, а в отношении специалиста по транспортной безопасности проводится служебная проверка для установления всех обстоятельств случившегося.