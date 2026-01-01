Полиция остановила сотрудника безопасности, который ударил мужчину на пермском вокзале

Конфликт произошел в ночь на 31 декабря в зале ожидания железнодорожного вокзала. На кадрах видно, как представитель транспортной безопасности стоит рядом с компанией громко разговаривающих мужчин и раз за разом ударяет одного из них по голове. Затем к нему подходят сотрудники транспортной полиции и разнимают конфликт.