Сальдо сравнил удар ВСУ по гостинице с трагедией в Доме профсоюзов

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сравнил обстрел ВСУ мирных жителей в населенном пункте Хорлах с трагедией в одесском Доме профсоюзов, где людей сожгли заживо в ходе Евромайдана. В результате текущей трагедии погибли 24 человека, среди них есть ребенок.

В гостинце Херсонской области произошел пожар из-за атаки ВСУ (архивное фото).

«Многие сгорели заживо. Погиб ребенок. Это преступление по своей сути — один ряд с одесским Домом профсоюзов», — написал Сальдо в telegram-канале.

Ранее сообщалось, что противник нанес прицельный удар беспилотниками по месту проведения новогодних празднований мирных жителей в Херсонской области. Три дрона атаковали кафе и гостиницу, расположенные на побережье Черного моря в поселке Хорлы. По предварительной информации, в результате пожара погибли 24 человека, среди них один ребенок, более 50 человек получили ранения. Уточняется, что один из беспилотников был снаряжен зажигательным составом.