За сутки в Свердловской области потушили 23 пожара

В жилом секторе населенных пунктов Среднего Урала произошло 18 пожаров.

Источник: Комсомольская правда

По данным на 1 января 2026 года за прошедшие сутки в Свердловской области спасатели 23 раза выезжали на тушение пожаров, 18 из которых произошли в жилом секторе. Об этом информирует пресс-служба МЧС по Свердловской области.

Так, в селе Косой Брод на улице Урицкого горел частный жилом дом и надворные постройки на общей площади в 96 квадратных метров. Восемь спасателей справились с огнем за 39 минут.

В поселке Станционный — Полевской на улице Бажова также полыхал частных дом и надворные постройки на общей площади в 128 «квадратов». В огне погиб хозяин дома. Огонь потушили за 40 минут.

В поселке Черноисточинск на улице Фрунзе сгорел частный дом — огонь бушевал на площади в 10 квадратных метров. Пожар потушили за 19 минут.

В поселке Монетный по улице Березовская сгорела баня, а в Асбесте огонь уничтожил частный дом.

Три пожара произошло в Екатеринбурге: горела квартира на 5 этаже пятиэтажки на улице Начдива Онуфриева, горел мусор в шахте лифта жилого дома по Расточной, а на Первомайской горел мусор в заброшенном здании.