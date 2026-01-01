За сутки в Свердловской области потушили 23 пожара

По данным на 1 января 2026 года за прошедшие сутки в Свердловской области спасатели 23 раза выезжали на тушение пожаров, 18 из которых произошли в жилом секторе. Об этом информирует пресс-служба МЧС по Свердловской области.
Так, в селе Косой Брод на улице Урицкого горел частный жилом дом и надворные постройки на общей площади в 96 квадратных метров. Восемь спасателей справились с огнем за 39 минут.
В поселке Станционный — Полевской на улице Бажова также полыхал частных дом и надворные постройки на общей площади в 128 «квадратов». В огне погиб хозяин дома. Огонь потушили за 40 минут.
В поселке Черноисточинск на улице Фрунзе сгорел частный дом — огонь бушевал на площади в 10 квадратных метров. Пожар потушили за 19 минут.
В поселке Монетный по улице Березовская сгорела баня, а в Асбесте огонь уничтожил частный дом.
Три пожара произошло в Екатеринбурге: горела квартира на 5 этаже пятиэтажки на улице Начдива Онуфриева, горел мусор в шахте лифта жилого дома по Расточной, а на Первомайской горел мусор в заброшенном здании.